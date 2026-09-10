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Maltempo, le immagini dei danni in Friuli-Venezia Giulia, Toscana e Marche

Fulmini, alberi caduti, allagamenti e strade devastate da pioggia e grandine

10 Set 2026 - 10:54
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