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PAESAGGI INVERNALI... A GIUGNO

Maltempo in Lombardia, Brianza imbiancata dalla grandine

L'intera Lombardia è stata oggetto di vento e piogge intense che hanno provato diversi disagi. E il verde di un campo da golf... diventa bianco

10 Giu 2026 - 18:06
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