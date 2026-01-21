Logo Tgcom24
ALLERTA ROSSA

Maltempo, danni sui lungomari di Sicilia e Sardegna

Particolarmente colpiti il Messinese e il Siracusano

21 Gen 2026 - 11:55
Il maltempo sferza ancora la Sicilia, la Calabria e la Sardegna. Allagamenti nel Messinese: a Santa Teresa di Riva il lungomare è stato devastato per circa 800 metri da una violenta mareggiata. Frane e smottamenti nel Siracusano. Il ciclone Harry non ha dato tregua anche ai litorali ionici, con danni sparsi sui lungomari reggino e catanzarese.