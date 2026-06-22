Milano, sequestrati due teschi di coccodrillo all'aeroporto di Malpensa: denunciato importatore

Due teschi di coccodrillo sono stati individuati e sequestrati all'aeroporto di Milano-Malpensa. A effettuare l'operazione di sequestro sono stati i militari dalla sezione operativa cites della guardia di finanza e i funzionari dell'agenzia delle dogane e dei monopoli. Fiamme gialle e Adm hanno sottoposto a un controllo doganale una spedizione proveniente dalla Cambogia il cui contenuto era dichiarato come "regalo coccodrillo siamese". Il pacco conteneva due teschi di coccodrillo appartenenti alla specie crocodylus siamensis, coccodrillo siamese, razza rara. Seppur regolarmente dichiarati e provvisti della licenza all'esportazione rilasciata dalle Autorità cambogiane, gli esemplari erano privi della documentazione italiana che ne autorizzasse l'importazione. I due teschi sono stati poi confiscati.