Madonnari da tutto il mondo al lavoro ad Assisi per San Francesco

Madonnari da tutto il mondo ad Assisi per realizzare una maxi opera collettiva e quaranta individuali dedicate a San Francesco, santo Patrono l'Italia. Gli artisti hanno iniziato a lavorare in queste ore sulla piazza inferiore e il comune, che ha promosso l'iniziativa, ha fatto sapere che sono "tra i migliori al mondo".
I madonnari lavoreranno giorno e notte, dal 28 al 30 agosto. Nella giornata di domenica 31 la cerimonia conclusiva, con le opere completate che saranno visibili fino al primo settembre. L'iniziativa è promossa nell'ambito delle celebrazioni per l'ottavo centenario francescano, con la collaborazione di Antichissima Fiera Delle Grazie e Sacro Convento di San Francesco. La direzione artistica è affidata a Kurt Wenner, inventore della "pavement art" in 3D.