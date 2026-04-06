Maddaloni si è fermata per l'ultimo saluto a Sofia Di Vico

Maddaloni si è fermata per dare l'ultimo saluto a Sofia Di Vico, la 15enne cestista, morta nei giorni scorsi a Ostia, molto probabilmente per uno shock anafilattico. Nella chiesa gremita in provincia di Caserta, nessuno mancava all'appello. Oltre ai familiari - papà, mamma e i nonni di Sofia - tra le navate della chiesa dell'Annunziata tantissimi ragazzi, compresi quelli del liceo Cortese che lei frequentava e le compagne della squadra di basket che erano con lei in trasferta al momento della tragedia. Una ragazza sempre solare e gentile: così la ricordano tutti. Una giovane che amava il basket sopra ogni cosa, mettendo sempre in campo i valori autentici dello sport.