1 di 2
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

coinvolti anche dei bambini

Lucca, incendio in un appartamento: due morti e 13 feriti

Sul posto sono intervenute nove ambulanze

25 Set 2026 - 10:00
2 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
lucca