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Tragedia

Lodi, giovane morto folgorato su un traliccio dell'alta tensione

Il ragazzo aveva 15 anni. L'ultima foto scattata lo ritrae in cima al palo che aveva appena scalato

26 Set 2026 - 21:51
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