1 di 18
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

Forze dell'ordine in piazza

Festa della Liberazione, tensioni in tutta Italia

A Milano cori dei ProPal contro la Brigata Ebraica, nella Capitale due iscritti all'Anpi feriti da colpi di pistola

25 Apr 2026 - 17:14
18 foto
25 aprile
festa della liberazione
milano
corteo
scontri