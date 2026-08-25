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LE PRIME PAROLE

Leonardo Bove: "Ho visto sfuggire mia vita, non voglio più perderla"

Il 16enne milanese, sopravvissuto al rogo e dimesso dopo sei mesi e mezzo dall'ospedale Niguarda, parla per la prima volta dei gestori del locale

25 Ago 2026 - 14:51
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