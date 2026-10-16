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la crisi logistica

Le proteste degli autotrasportatori nel Sud Italia rischiano di bloccare metà Paese

Nel frattempo il governo convoca un tavolo di confronto per il 27 ottobre

16 Ott 2026 - 09:34
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