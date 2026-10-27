1 di 13
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

IL BLITZ DI TRE INCAPPUCCIATI

Le opere di Laika vandalizzate in galleria a Roma

27 Ott 2026 - 22:03
13 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
laika