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EVACUATE 3.500 PERSONE

Le immagini del maxi-incendio sul monte Faeta

Squadre di vigili del fuoco e protezione civile sono al lavoro per limitare i danni

01 Mag 2026 - 08:13
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