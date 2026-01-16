L'influencer Giovanna Scotti trasformata in icona suprematista con l'intelligenza artificiale

© X
A sua insaputa, un'influencer di Parma, la 19enne Giovanna Scotti, è diventata icona della destra suprematista statunitense. Sui social girano sue immagini trasformate con l'intelligenza artificiale in cui viene ritratta con copricapi fascisti e con il braccio alzato, associata al simbolo dell'aquila della Repubblica sociale italiana, le viene fatta indossare la divisa delle SS. Foto rubate e modificate, senza il suo consenso, spacciate come icona della "bellezza ariana". Lo riporta la Gazzetta di Parma.
Sul caso, per il momento, non c'è stato alcun commento della protagonista. Sui social Giovanna Scotti è solita pubblicare post su moda e lifestyle, ma mai su questioni politiche.