L'influencer Giovanna Scotti trasformata in icona suprematista con l'intelligenza artificiale

A sua insaputa, un'influencer di Parma, la 19enne Giovanna Scotti, è diventata icona della destra suprematista statunitense. Sui social girano sue immagini trasformate con l'intelligenza artificiale in cui viene ritratta con copricapi fascisti e con il braccio alzato, associata al simbolo dell'aquila della Repubblica sociale italiana, le viene fatta indossare la divisa delle SS. Foto rubate e modificate, senza il suo consenso, spacciate come icona della "bellezza ariana". Lo riporta la Gazzetta di Parma.