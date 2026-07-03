1 di 6
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

non vinceva dal 1992

L'Aquila trionfa al Palio di Siena dopo 34 anni: i festeggiamenti

Esulta il fantino Giovanni Atzeni, detto Tittia, sul cavallo Diodoro

03 Lug 2026 - 23:03
6 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
palio siena