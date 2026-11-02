Roma, devastata la succursale dell'istituto Ferrari-Hertz: 200mila euro di danni

La devastazione nella scuola non ha creato solo danni alle strutture, ma messo anche in bilico il futuro degli studenti. "Le immagini sono incredibili, la scuola è inagibile e non ci sono i fondi per intervenire nell'immediato. Stiamo valutando se sarà necessario proseguire le lezioni in Dad o far fare agli studenti i doppi turni nella sede centrale", ha dichiarato il consigliere metropolitano delegato a edilizia scolastica, formazione e impiantistica sportiva Daniele Parrucci.