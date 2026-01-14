Logo Tgcom24
Cronaca
Lo scontro

Incidente mortale a Maserada, camion si ribalta e travolge un furgone

La vittima è il conducente di un Doblò. L’impatto dopo l’invasione di corsia da parte di un’auto guidata da un’anziana

14 Gen 2026 - 16:41
3 foto
