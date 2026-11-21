Un incendio è divampato nella serata del 21 novembre all'interno dell'insediamento di migranti Torretta Antonacci, nelle campagne di San Severo, nel Foggiano, dove vivono alcune centinaia di persone. A quanto si apprende dai vigili del fuoco, sono 25 le baracche a essere andate in fiamme. Al momento si registrano due feriti, uno dei quali ha riportato una frattura a una gamba, che sono stati portati all'ospedale di Foggia. L'incendio è stato spento e l'area è stata messa in sicurezza, ma non ci sono ancora certezze sul motivo del rogo. Secondo le prime indiscrezioni, l'incendio potrebbe essere stato provocato da una fuga di gas da una delle numerose bombole di gpl presenti.