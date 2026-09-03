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NEL NAPOLETANO

Il sindaco di Palma Campania pubblica sui social le foto dei materassi sequestrati ai bengalesi

La lotta al sovraffollamento abitativo condotta da Nello Donnarumma divide i cittadini

03 Set 2026 - 08:25
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