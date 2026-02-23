Il presidente della Repubblica a Niscemi

Visita a sorpresa di Sergio Mattarella a Niscemi: "Sono venuto per dirvi che il sostegno per voi si mantiene alto", ha detto a una signora in lacrime per aver perso la casa. Dopo aver sorvolato l'area in elicottero il capo dello Stato ha fatto una passeggiata in paese e parlato con la gente: "Nonostante siano passati diversi giorni non diminuisce il sostegno e la vicinanza", ha assicurato.