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Dopo le dimissioni dal Gemelli

Il Papa si affaccia dalla finestra del Palazzo apostolico per l'Angelus

Caloroso l'abbraccio della folla nei confronti del Pontefice

18 Ott 2026 - 12:23
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