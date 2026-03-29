Il Papa in piazza san Pietro per la Domenica delle Palme

Il Papa è in piazza san Pietro per celebrare la Domenica delle Palme e la Passione del Signore. Moltissimi i fedeli presenti all'appuntamento liturgico con cui si apre di fatto la Settimana Santa con i riti pasquali. Leone guida la processione dei cardinali, vescovi e celebranti che entra nella piazza con le palme gialle rievocando l'ingresso di Gesù a Gerualemme. "Cristo, Re della pace, grida ancora dalla sua croce: Dio è amore! Abbiate pietà! Deponete le armi, ricordatevi che siete fratelli!", è il grido del Pontefice nell'omelia.