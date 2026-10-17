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Era ricoverato da martedì 13 ottobre

Il Papa dimesso dall'ospedale: le immagini dell'uscita dal Gemelli

Dopo l'intervento di asportazione di un tumore al polmone destro

17 Ott 2026 - 15:45
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