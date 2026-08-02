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a Colli sul Velino

Grave incidente sulla statale Terni-Rieti, cinque morti e cinque feriti: coinvolti un autobus, due auto e un camper

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze di polizia

02 Ago 2026 - 18:04
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