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La protesta

Gli operai dell'Ex Ilva occupano l'aeroporto di Genova

Il Cristoforo Colombo occupato al grido "Lavoro, lavoro"

19 Ott 2026 - 10:39
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