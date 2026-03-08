8 Marzo, a Milano il murale di Tvboy per Giulia Cecchettin

"Ringrazio Tvboy per la sensibilità e il rispetto con cui ha voluto ricordare Giulia - ha osservato Gino Cecchettin. - Vederla ritratta mentre disegna è particolarmente significativo: Giulia sognava di diventare illustratrice e di esprimersi attraverso l'arte, con la sua creatività e il suo sguardo gentile sul mondo". "Questo murale non è solo un omaggio alla sua passione, ma anche un messaggio potente sull'amore sano - ha aggiunto -, quello che Giulia meritava e che tutti dovremmo imparare a riconoscere: un amore che non possiede, non annulla, non fa male, ma accompagna e rende liberi". Nelle prossime settimane l'opera sarà messa in vendita e l'intero ricavato andrà alla fondazione Giulia Cecchettin.