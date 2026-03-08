8 Marzo, a Milano il murale di Tvboy per Giulia Cecchettin

© Ansa
Realizzato per la fondazione che porta il nome della studentessa. Presente il papà. Lo streetartist: "Parla di amore sano"
Giulia che disegna un cuore su un foglio e la scritta "love = respect": è questo il murale che Tvboy ha realizzato su un muro all'esterno del Mudec di Milano dedicata alla fondazione Giulia Cecchettin, nata, per volontà della famiglia della giovane rapita e uccisa dall'ex fidanzato, con l'obiettivo di combattere la violenza di genere. Alla realizzazione dell'opera di tre metri per un metro e mezzo era presente il padre di Giulia, Gino Cecchettin, che è anche presidente della fondazione.
"Questo murale - ha spiegato Tvboy - nasce da un incontro importante, che ha dato origine a un segno semplice e immediato: un cuore. Un gesto istintivo che parla di amore sano, quello che non controlla, non ferisce e sa prendersi cura. Realizzarlo insieme alla Fondazione Giulia Cecchettin ha trasformato questo muro in un messaggio condiviso. Un promemoria quotidiano: l'amore vero rispetta e lascia liberi".
"Ringrazio Tvboy per la sensibilità e il rispetto con cui ha voluto ricordare Giulia - ha osservato Gino Cecchettin. - Vederla ritratta mentre disegna è particolarmente significativo: Giulia sognava di diventare illustratrice e di esprimersi attraverso l'arte, con la sua creatività e il suo sguardo gentile sul mondo". "Questo murale non è solo un omaggio alla sua passione, ma anche un messaggio potente sull'amore sano - ha aggiunto -, quello che Giulia meritava e che tutti dovremmo imparare a riconoscere: un amore che non possiede, non annulla, non fa male, ma accompagna e rende liberi". Nelle prossime settimane l'opera sarà messa in vendita e l'intero ricavato andrà alla fondazione Giulia Cecchettin.