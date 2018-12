I gilet gialli hanno manifestato per le strade di Roma per chiedere maggiori diritti per i migranti. Alcune migliaia di persone si sono date appuntamento a piazza della Repubblica e hanno sfilato con i gilet fosforescenti addosso. Il corteo è stato organizzato da Usb e Potere al Popolo che per l'occasione hanno lanciato l'hashtag #GetUpStandUp.