Ha problemi psichiatrici

Genova, donna accoltellata in casa: fermato il figlio, aveva gli abiti sporchi di sangue

La vittima, Maria Marchetti, 87 anni è stata trovata senza vita l'8 marzo pomeriggio

08 Mar 2026 - 21:10
3 foto