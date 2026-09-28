Garlasco, la prova della scarpa compatibile con il piede di Sempio

Le nuove analisi sulla famosa "prova della scarpa" potrebbero essere determinanti per il nuovo filone di indagine riguardo al delitto di Garlasco, chiusosi oggi, 28 settembre. I consulenti tecnici della Procura di Pavia "hanno depositato una nota sulle dimensioni di una scarpa modello Frau taglia 42 che risulta compatibile con le misure del piede di Andrea Sempio": è quanto scrive il procuratore Fabio Napoleone nel lungo comunicato in cui riassume tutti gli esiti degli accertamenti integrativi e fa riferimento anche all'ormai nota impronta di una scarpa con suola a pallini sulla scena del crimine. Il processo conclusosi con condanna definitiva aveva attribuito quell'impronta ad Alberto Stasi.