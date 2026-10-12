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in Ogliastra

Frana nella grotta in Sardegna: soccorsi in azione per salvare lo speleologo

Sul posto stanno operando decine di specialisti del Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco

12 Ott 2026 - 10:07
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