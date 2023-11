09 novembre 2023 09:13

Fotogallery - Roma, murales con il presidente Mattarella contro la "caccia selvaggia"

Un'opera dell'artista Harry Greb comparsa oggi a Roma dà il via alla mobilitazione nazionale con la quale la Lav chiede l'intervento del Presidente della Repubblica affinché l'articolo 9 della Costituzione presente dal 2022 e che tutela gli animali, la biodiversità l'ambiente e gli ecosistemi, non sia più carta straccia. L'opera è apparsa sui muri di vicolo del Babuccio e raffigura proprio il presidente Mattarella in compagnia degli animali selvatici "che oggi sono sotto attacco della politica".

"Chiediamo al presidente Mattarella - scrive la Lav - di richiamare il governo e il parlamento sugli atti che impediscono ai Tar la sospensione dei calendari venatori e che aggirano il divieto di utilizzo di munizioni al piombo nelle zone umide che non rappresentano affatto la tutela di animali, biodiversità , ambiente ed ecosistemi come detta il principio fondamentale della costituzione all'articolo 9 integrato così un anno e mezzo fa a stragrande maggioranza dal Parlamento".