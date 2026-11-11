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Nell'aquilano

Fontecchio, crollo durante una ristrutturazione: due operai morti

I due uomini stavano lavorando n el cantiere di Palazzo Paolini. Un altro operaio è stato estratto vivo dalle macerie

11 Nov 2026 - 18:26
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