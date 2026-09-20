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a baldissero d'alba

Cuneo, sorprende i ladri nel cortile di casa e spara: morto un presunto rapinatore

Il proprietario 35enne avrebbe esploso un colpo con una pistola regolarmente detenuta

20 Set 2026 - 14:36
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