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due morti legati all'area anarchica

Crollo casolare a Roma, le vittime stavano fabbricando una bomba

L'uomo e la donna facevano parte del "gruppo Cospito" e stavano maneggiando un ordigno al momento dell'esplosione

20 Mar 2026 - 16:52
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