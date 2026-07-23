Cosenza, si getta dal balcone durante una perquisizione in casa: morto 25enne

A Cosenza un 25enne è morto dopo essersi gettato dal balcone dell'appartamento in cui risiedeva, al terzo piano di uno stabile. Si tratta di Mohamed Amin Bessioud, originario della Tunisia ma di nazionalità italiana. Al momento del fatto, all'interno dell'abitazione era in corso una perquisizione da parte dei carabinieri visto che il giovane si trovava agli arresti domiciliari per un reato commesso in passato pare legato alla droga. Sul caso la Procura di Cosenza ha aperto un fascicolo.