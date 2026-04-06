Cosenza, aereo ultraleggero precipita sulla spiaggia: salvi i due occupanti

Un velivolo ultraleggero è precipitato sulla spiaggia nel territorio di Grisolia Lido, nei pressi del Lido Internascional, nel Cosentino. Secondo le prime informazioni disponibili, non risultano persone estranee coinvolte nell'incidente. A bordo del velivolo, un biposto modello P92 Tecnam ultraleggero a tre assi, ala alta, si trovavano due occupanti che sono rimasti illesi. Il velivolo era partito da Siracusa ed era diretto a Grumento Nova. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Scalea, per le operazioni di messa in sicurezza del mezzo e dell'area interessata. Intervenuti inoltre la Capitaneria di Porto, i carabinieri della Compagnia di Diamante e il personale del servizio sanitario 118 per gli accertamenti di competenza. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento.