Corteo pro Pal in autostrada, l'A14 chiusa a Bologna

I manifestanti hanno invaso l'adiacente tangenziale

03 Ott 2025 - 14:16
L'autostrada A14 è stata chiusa a Bologna, fra Borgo Panigale e San Lazzaro, dopo che il corteo pro Pal ha invaso l'adiacente tangenziale. L'autostrada era stata chiusa per ragioni precauzionali e alcuni manifestanti l'hanno invasa.

