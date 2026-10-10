1 di 9
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

LE IMMAGINI

Corteo pro-Pal a Roma: i manifestanti davanti al Colosseo

10 Ott 2026 - 16:16
9 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
roma
corteo pro-palestina