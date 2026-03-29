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© Ansa | Le tre opere rubate
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Rubate tre opere

Colpo grosso nel parmense: rubati capolavori di Renoir, Cézanne e Matisse

Il furto alla Fondazione "Magnani Rocca" di Mamiano di Traversetolo. Indagano i carabinieri 

29 Mar 2026 - 16:44
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