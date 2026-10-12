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la scoperta

Cinisello Balsamo, trovato neonato con la placenta ancora addosso in una busta per strada

Il piccolo è stato trasportato all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso

12 Ott 2026 - 20:07
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cinisello balsamo