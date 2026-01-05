Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
1 di 4
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

due feriti

Chieti, assalto a portavalori lungo la A14 con chiodi e fumogeni

L'episodio in direzione nord, all'altezza di Ortona, nel Chietino.

05 Gen 2026 - 09:22
4 foto
chieti
portavalori
a14