Cesena, forte grandinata e maxi tamponamento con dodici auto coinvolte sulla A14

Una forte grandinata ha causato un maxi-tamponamento sulla A14, all'altezza di Cesena, in direzione Sud: una persona è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale. Come riferiscono i vigili del Fuoco lo scontro tra mezzi è avvenuto intorno alle 9.30. A seguito dell'incidente l'autostrada è stata chiusa temporaneamente per consentire i soccorsi e l'intervento di messa in sicurezza del tratto stradale. Nello stesso tratto, ma in direzione di Bologna, si sono registrati tre chilometri di coda a seguito di un altro incidente che ha coinvolto due autovetture. A seguito degli incidenti chi viaggia verso Ancona, deve uscire a Cesena, in corrispondenza di cui si registrano 3 chilometri di coda, e immettersi sulla Via Emilia per rientrare in autostrada a Valle del Rubicone. È consigliato di anticipare l'uscita a Cesena Nord. A chi è diretto a Bologna, invece, è consigliato di uscire a Valle Rubicone e rientrare a Cesena, seguendo il percorso inverso.