Addio Jeffry, l’eroe a quattro zampe che ha salvato decine di vite tra le macerie di tutta Italia
Il border collie dei vigili del fuoco di Venezia è morto all'età di 16 anni: dal Ponte Morandi al Rigopiano, era impegnato nella ricerca dei dispersi
Si è spento all'età di 16 anni Jeffry, lo storico e amato cane pompiere dei vigili del fuoco. Il celebre esemplare di border collie era una vera e propria istituzione del nucleo cinofilo del comando di Venezia, dove ha lavorato per anni fianco a fianco con il suo conduttore e addestratore, il vigile del fuoco Mauro Masin. Nel corso della sua straordinaria carriera, Jeffry ha contribuito in modo decisivo a salvare decine di vite umane, specializzandosi nella ricerca di persone disperse sotto le macerie e nella neve. È ricordato a livello nazionale per il suo fondamentale supporto nei teatri delle più grandi tragedie italiane recenti, tra cui il crollo del Ponte Morandi a Genova e la valanga che travolse l'hotel di Rigopiano.
Un eroe a quattro zampe che in queste ore sta ricevendo il commosso tributo da parte delle istituzioni. "Una storia che rende orgoglioso il Veneto, terra di uomini e donne che ogni giorno dimostrano generosità, coraggio e spirito di servizio - il saluto del presidente del Consiglio regionale Luca Zaia - Jeffry, con il suo inseparabile compagno, ha rappresentato al meglio questi valori, ricordandoci quanto siano preziose le nostre unità cinofile e il loro lavoro silenzioso e straordinario. A Mauro e a tutti coloro che gli hanno voluto bene va il mio abbraccio più sincero. Ciao Jeffry, piccolo grande eroe".