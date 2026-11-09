Si è spento all'età di 16 anni Jeffry, lo storico e amato cane pompiere dei vigili del fuoco. Il celebre esemplare di border collie era una vera e propria istituzione del nucleo cinofilo del comando di Venezia, dove ha lavorato per anni fianco a fianco con il suo conduttore e addestratore, il vigile del fuoco Mauro Masin. Nel corso della sua straordinaria carriera, Jeffry ha contribuito in modo decisivo a salvare decine di vite umane, specializzandosi nella ricerca di persone disperse sotto le macerie e nella neve. È ricordato a livello nazionale per il suo fondamentale supporto nei teatri delle più grandi tragedie italiane recenti, tra cui il crollo del Ponte Morandi a Genova e la valanga che travolse l'hotel di Rigopiano.