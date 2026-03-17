Cambio della guardia solenne al Quirinale per il 165° anniversario della proclamazione dell'unità d'Italia

L'appuntamento è alle ore 16:00 di oggi, martedì 17 marzo, in piazza del Quirinale a Roma. Data scelta non per caso, visto che si tratta della Giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera, nel 165° anniversario dell'Unità d'Italia. Ci sarà il cambio della Guardia solenne con lo schieramento e lo sfilamento del Reggimento Corazzieri e della Fanfara del IV Reggimento Carabinieri a cavallo che, durante il cambio solenne, eseguirà alcuni dei brani più celebri: dal Canto degli Italiani di Mameli, passando per l'inno della 1° brigata e la Fanfara Solenne.