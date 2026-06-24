1 di 6
© Afp
© Afp
© Afp

© Afp

© Afp

Per l'Oms l'afa è emergenza sanitaria

Caldo record: aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso

In Italia diventano 16 le città da bollino rosso e sono attesi 38° anche in Trentino

24 Giu 2026 - 10:18
6 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su