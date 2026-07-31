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© Ansa | Ombrellone per cercare refrigerio dal grande caldo sul litorale a Genova
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Si boccheggia

Caldo record in Italia: le immagini da Nord a Sud

A Torino e Milano turisti e cittadini cercano refrigerio alle fontanelle. A Genova spiagge prese d'assalto

31 Lug 2026 - 16:54
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