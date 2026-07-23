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A QUARTU SANT'ELENA

Cagliari: uccide il fratello e ferisce la moglie, poi si costituisce

L'uomo, regolare detentore di armi da fuoco, si è presentato spontaneamente in caserma

23 Lug 2026 - 11:00
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