Cagliari, proposta di nozze tra le incubatrici della Terapia intensiva neonatale

Proposta di matrimonio nella Terapia intensiva neonatale del Policlinico Duilio Casula di Cagliari. Un neopapà 35enne, Mirko, si è inginocchiato tra le incubatrici del reparto e ha fatto la proposta alla neomamma 29enne Giorgia, che con il loro piccolo Filippo tra le braccia ha risposto "Sì, lo voglio". Proprio il figlio della coppia, nato appena 9 giorni prima, è stato il primo testimone dell'emozionate avvenimento.
La coppia ha espresso un sentito e speciale ringraziamento a tutta l'équipe della Terapia intensiva neonatale "che si è presa cura del nostro bambino in questi giorni, per la straordinaria professionalità, l'attenzione e l'affetto dimostrati. Vogliamo ringraziarli anche per la grande umanità e per l'amore con cui accudiscono i bambini: sono persone davvero molto brave e dolci, capaci di farci sentire sempre accolti e rassicurati in ogni momento".
"Un grazie speciale anche perché, proprio in quei momenti così delicati, è avvenuta una proposta di matrimonio che ha reso tutto ancora più emozionante e indimenticabile. Il loro supporto e la loro sensibilità hanno contribuito a trasformare questi giorni in ricordi preziosi che porteremo sempre con noi - continua la coppia -. Desideriamo inoltre ringraziare tutto il reparto ginecologico-ostetrico che ha accompagnato Giorgia durante l'intero percorso: dal travaglio al ricovero, dal parto cesareo al periodo post-partum. Un sincero grazie a tutte le figure coinvolte: anestesisti, ginecologi, ostetriche e operatori sociosanitari per la professionalità, la disponibilità e la cura con cui hanno contribuito a rendere questa esperienza, per noi, profondamente positiva".