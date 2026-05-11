Cagliari, proposta di nozze tra le incubatrici della Terapia intensiva neonatale

"Un grazie speciale anche perché, proprio in quei momenti così delicati, è avvenuta una proposta di matrimonio che ha reso tutto ancora più emozionante e indimenticabile. Il loro supporto e la loro sensibilità hanno contribuito a trasformare questi giorni in ricordi preziosi che porteremo sempre con noi - continua la coppia -. Desideriamo inoltre ringraziare tutto il reparto ginecologico-ostetrico che ha accompagnato Giorgia durante l'intero percorso: dal travaglio al ricovero, dal parto cesareo al periodo post-partum. Un sincero grazie a tutte le figure coinvolte: anestesisti, ginecologi, ostetriche e operatori sociosanitari per la professionalità, la disponibilità e la cura con cui hanno contribuito a rendere questa esperienza, per noi, profondamente positiva".