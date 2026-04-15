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è l'anziano che la ospitava

Cagliari, donna precipita dal terzo piano e muore: indagato un 88enne

Una 66enne romena, Florina Florea, è stata rinvenuta senza vita nel cortile di una palazzina di Selargius. A dare l'allarme il pensionato

15 Apr 2026 - 12:33
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