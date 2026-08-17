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NELLA SPIAGGIA DI SU GIUDEU

Cagliari, 17enne travolta da un barchino di migranti in fuga: arrestato il presunto conducente

La giovane è stata colpita mentre stava nuotando. Soccorsa dai bagnanti, ha rischiato di annegare a seguito del forte choc e si trova ora ricoverata

17 Ago 2026 - 11:36
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Una ragazza di 17 anni è stata travolta da un barchino di migranti in fuga nelle acque della Sardegna. L'incidente si è verificato nei pressi della spiaggia di Su Giudeu, a Chia. La giovane è stata colpita dal natante mentre stava nuotando e ha rischiato di annegare a causa dello choc. Soccorsa dai bagnanti è stata poi trasferita d'urgenza a bordo dell'elisoccorso all'ospedale Brotzu di Cagliari. I carabinieri hanno arrestato il presunto conducente del mezzo e fermato l'intero gruppo che era con lui. 

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